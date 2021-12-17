В Новочеркасске девочка-подросток попала под колеса авто

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске водитель отечественного авто сбил девочку-подростка. Происшествие случилось вечером 19 декабря в районе дома № 105 в переулке Баклановском.По предварительной информации, 22-летний парень за рулем «Лады Приоры» ехал со стороны переулка Магнитного. Автомобилист двигался на зеленый свет, когда на проезжую часть вышла девушка. Парень не успел вовремя остановиться и сбил пешехода. Несовершеннолетняя получила травмы. Ее доставили в больницу.- Девушка переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.Автомобилистам стоит быть особенно внимательными и не лихачить. Из-за осадков и заморозков на Дону возможен гололед, который не позволяет быстро остановиться. Пешеходам также следует учитывать непогоду. Рекомендуется убедиться в готовности водителя остановиться и только после этого переходить проезжую часть.