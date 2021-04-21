В Азовском районе водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку

В селе Самарском Азовского района 12-летняя девочка попала под колеса авто. ДТП случилось днем 23 апреля.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 34-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» ехал по улице Веселой. Когда он проезжал дом №76 на проезжую часть вышла девочка. Она переходила дорогу на пешеходном переходе. Автомобилист слишком поздно заметил подростка. Мужчина остановил машину, но школьница уже попала под колеса иномарки.- В результате ДТП 12-летняя девочка получила травмы, - прокомментировали в ведомстве. - Ее доставили в больницу.