Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Азовском районе водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку

В Азовском районе водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку
В селе Самарском Азовского района 12-летняя девочка попала под колеса авто. ДТП случилось днем 23 апреля.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 34-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» ехал по улице Веселой. Когда он проезжал дом №76 на проезжую часть вышла девочка. Она переходила дорогу на пешеходном переходе. Автомобилист слишком поздно заметил подростка. Мужчина остановил машину, но школьница уже попала под колеса иномарки.

- В результате ДТП 12-летняя девочка получила травмы, - прокомментировали в ведомстве. - Ее доставили в больницу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.