Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске пожилая женщина попала под колеса авто

В Новочеркасске пожилая женщина попала под колеса авто
В Новочеркасске 86-летняя женщина попала под колеса отечественной легковушки. ДТП случилось утром 28 сентября на улице Буденновской, 96.

По предварительным данным, 27-летний парень за рулем «ВАЗ-2106» направлялся в сторону улицы Ларина. Внезапно на проезжую часть вышла бабушка. Она пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Автомобилист не успел вовремя остановиться и сбил пешехода.

- С тяжелыми травмами 86-летнюю женщину доставили в БСМП Новочеркасска, - добавили в местном ГИБДД. - Ей потребовалась госпитализация.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.