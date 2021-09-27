В Новочеркасске пожилая женщина попала под колеса авто
В Новочеркасске 86-летняя женщина попала под колеса отечественной легковушки. ДТП случилось утром 28 сентября на улице Буденновской, 96.
По предварительным данным, 27-летний парень за рулем «ВАЗ-2106» направлялся в сторону улицы Ларина. Внезапно на проезжую часть вышла бабушка. Она пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Автомобилист не успел вовремя остановиться и сбил пешехода.
- С тяжелыми травмами 86-летнюю женщину доставили в БСМП Новочеркасска, - добавили в местном ГИБДД. - Ей потребовалась госпитализация.