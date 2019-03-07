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В Ростове без вести пропала 15-летняя девочка

В Ростове без вести пропала 15-летняя девочка
В Ростове без вести пропала 15-летняя девочка. О местоположении Разият Ризвановой ничего не известно около трех суток.

7 марта девочка вышла из своего дома в Железнодорожном районе и отправилась в школу. Тем не менее обратно она не вернулась. Забеспокоившись, ее родные обратились за помощью к сотрудниками полиции. Сейчас ростовчанку разыскивают правоохранители.

- Рост пропавшей - 154 сантиметра, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - У нее среднее телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.

7 марта Разият была одета в куртку «парку» камуфляжного цвета, синие джинсы и черные кроссовки с красными цветами.

Если у вас есть сведения о местоположении Разият, сообщите по телефонам: 8 (863) 249-11-11, 8 (863) 249-11-38 или 02.

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