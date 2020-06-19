Под Ростовом пропала без вести 12-летняя девочка

В Батайске пропала без вести 12-летняя девочка. О пропаже подростка сообщили в поисково-спасательном отряде «Дон».Где находится Дарья Подгорная, неизвестно вторые сутки. Она ушла из дома днём 22 июня. Когда вечером ребёнок не вернулся, родители забили тревогу. Сначала они пытались самостоятельно найти девочку, но когда поиски не увенчались успехом, обратились за помощью к волонтёрам.В поисковом отряде сообщили приметы пропавшей. Рост девочки - около 165 сантиметров. У неё русые волосы до плеч. В день пропажи она была одета в чёрную кофту, чёрные брюки, на ногах - чёрные кроссовки.Всех, кто знает, где может находиться Дарья Подгорная или видел её, просят сообщить по телефонам: 8-951-500-96-13 или 102.Предположительно, девочка может находиться в Ростове или Батайске.