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В Новочеркасске 21-летнего пешехода доставили в реанимацию после ДТП

В Новочеркасске 21-летнего пешехода доставили в реанимацию после ДТП

В Новочеркасске 17 августа молодой пешеход попал под колеса машины. ДТП случилось около 11 часов на Харьковском шоссе, 7 «А».

По предварительной информации, 21-летний парень выбежал на проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В этот момент по дороге на «Приоре» ехал 27-летний водитель. Он не успел среагировать на пешехода и сбил его.

По информации DonDay-novocherkassk, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию БСМП. У парня диагностировали перелом бедра и голени. Сейчас он находится в сознании.

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