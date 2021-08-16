В Новочеркасске 21-летнего пешехода доставили в реанимацию после ДТП

В Новочеркасске 17 августа молодой пешеход попал под колеса машины. ДТП случилось около 11 часов на Харьковском шоссе, 7 «А».По предварительной информации, 21-летний парень выбежал на проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В этот момент по дороге на «Приоре» ехал 27-летний водитель. Он не успел среагировать на пешехода и сбил его.По информации DonDay-novocherkassk, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию БСМП. У парня диагностировали перелом бедра и голени. Сейчас он находится в сознании.