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В Новочеркасске пешеход попал под колёса легковушки

В Новочеркасске пешеход попал под колёса легковушки
Легковой автомобиль сбил пешехода в Новочеркасске. ДТП случилось около 21 часа 8 мая на улице Заводской. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

Предварительно, мужчина стал переходить дорогу в неположенном месте. Он неожиданно выбежал на проезжую часть, и водитель «ВАЗ-21099» вовремя не заметил его. Пешеход ударился о лобовое стекло авто – оно оказалось полностью разбитым. На место прибыли медики, которые доставили пострадавшего в больницу.

Как рассказал водитель, ему навстречу двигалась другая машина, и из-за света фар он не заметил на дороге человека в тёмной одежде.

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