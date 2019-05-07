В Новочеркасске пешеход попал под колёса легковушки



Легковой автомобиль сбил пешехода в Новочеркасске. ДТП случилось около 21 часа 8 мая на улице Заводской. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.



Предварительно, мужчина стал переходить дорогу в неположенном месте. Он неожиданно выбежал на проезжую часть, и водитель «ВАЗ-21099» вовремя не заметил его. Пешеход ударился о лобовое стекло авто – оно оказалось полностью разбитым. На место прибыли медики, которые доставили пострадавшего в больницу.



Как рассказал водитель, ему навстречу двигалась другая машина, и из-за света фар он не заметил на дороге человека в тёмной одежде.