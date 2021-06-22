В Новочеркасске 24-летний парень попал в реанимацию после падения с высоты
В Новочеркасске 24-летний парень попал в реанимацию, упав с высоты во время ремонта фасада дома. ЧП случилось утром 24 июня.
Как сообщил DonDay Новочеркасск, местный житель делал ремонт в доме, расположенном на улице Войсковой. Молодой человек забрался на строительные леса и потерял равновесие. Парень упал на землю. Очевидцы вызвали на место скорую помощь.
Прибывшие медики доставили пострадавшего в местную БСМП. Там молодому человеку диагностировали травму головы и перелом бедра. Травмы оказались настолько серьезными, что новочеркасца перевели в реанимацию. Сейчас за его жизнь борются врачи.