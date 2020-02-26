В Новочеркасске госпитализировали в реанимацию школьника, попавшего под колёса ВАЗа



В Новочеркасске ребёнок госпитализирован в реанимацию БСМП после аварии. ДТП произошло на улице Макаренко 28 февраля.



По предварительным данным, 62-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил 9-летнего мальчика, когда он перебегал дорогу в неположенном месте перед приближающейся машиной.

- Ребёнок доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



У школьника, по предварительной информации, серьёзная травма головы и перелом челюсти. В настоящее время он находится в реанимации без сознания, пишет DonDay-novocherkassk.