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В Новочеркасске госпитализировали в реанимацию школьника, попавшего под колёса ВАЗа

В Новочеркасске госпитализировали в реанимацию школьника, попавшего под колёса ВАЗа
В Новочеркасске ребёнок госпитализирован в реанимацию БСМП после аварии. ДТП произошло на улице Макаренко 28 февраля.

По предварительным данным, 62-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил 9-летнего мальчика, когда он перебегал дорогу в неположенном месте перед приближающейся машиной.
- Ребёнок доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

У школьника, по предварительной информации, серьёзная травма головы и перелом челюсти. В настоящее время он находится в реанимации без сознания, пишет DonDay-novocherkassk.

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