Вечером 16 сентября на Дону отразили атаку одного беспилотника

Фото: Donday

Вечером 16 сентября в Ростовской области была пресечена атака, осуществленная с использованием одного беспилотного летательного аппарата. Информацию об этом предоставили в Министерстве обороны Российской Федерации.По информации, предоставленной ведомством, всего над различными регионами страны было отражено нападение двенадцати беспилотников. Наибольшее количество дронов было нейтрализовано в воздушном пространстве над Белгородской областью, где было сбито пять БПЛА. В Ростовской области подразделения противовоздушной обороны успешно уничтожили один беспилотник.Кроме того, в регионе с 16:40 объявили угрозу применения беспилотников.