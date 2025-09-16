Новости
Вечером 16 сентября на Дону отразили атаку одного беспилотника

Вечером 16 сентября в Ростовской области была пресечена атака, осуществленная с использованием одного беспилотного летательного аппарата. Информацию об этом предоставили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По информации, предоставленной ведомством, всего над различными регионами страны было отражено нападение двенадцати беспилотников. Наибольшее количество дронов было нейтрализовано в воздушном пространстве над Белгородской областью, где было сбито пять БПЛА. В Ростовской области подразделения противовоздушной обороны успешно уничтожили один беспилотник.

Кроме того, в регионе с 16:40 объявили угрозу применения беспилотников.
