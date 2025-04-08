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В лобовом столкновении зажало водителя большегруза в Ростовской области

В лобовом столкновении зажало водителя большегруза в Ростовской области

В Ростовской области в лобовом столкновении зажало водителя большегруза. 7 апреля на автодороге, соединяющей Котельниково и Песчанокопское, случилось крупное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, столкновение двух грузовых автомобилей «Камаз» произошло на большой скорости, удар был прямым. Оба автомобиля сильно пострадали. Удар сильно деформировал кабины грузовиков.

Один из водителей оказался в западне в многотонной машине из-за столкновения. На место происшествия быстро прибыли спасатели.

По данным от ДПЧС Ростовской области, спасатели успешно достали пострадавшего из покореженного автомобиля и передали врачам скорой помощи.
Фото: ДПЧС РО
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