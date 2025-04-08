В лобовом столкновении зажало водителя большегруза в Ростовской области

Фото: ДПЧС РО

В Ростовской области в лобовом столкновении зажало водителя большегруза. 7 апреля на автодороге, соединяющей Котельниково и Песчанокопское, случилось крупное дорожно-транспортное происшествие.По предварительным данным, столкновение двух грузовых автомобилей «Камаз» произошло на большой скорости, удар был прямым. Оба автомобиля сильно пострадали. Удар сильно деформировал кабины грузовиков.Один из водителей оказался в западне в многотонной машине из-за столкновения. На место происшествия быстро прибыли спасатели.По данным от ДПЧС Ростовской области, спасатели успешно достали пострадавшего из покореженного автомобиля и передали врачам скорой помощи.