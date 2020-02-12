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В Волгодонске в лобовом столкновении на мосту пострадали два человека

В Волгодонске в лобовом столкновении на мосту пострадали два человека
В городе Волгодонске в ДТП на мосту пострадали два человека. Авария произошла 14 февраля.

По предварительным данным, водитель «Шкоды Октавиа» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Сузуки Витаро». В результате происшествия пострадали оба водителя. С различными травмами на скорой их доставили в БСМП Волгодонска.

Авария на мосту спровоцировала многокилометровую пробку. Не все троллейбусы смогли объехать столкнувшиеся автомобили.

На место ДТП прибыли пожарный. Из-за столкновения автомобилей произошёл разлив машинного масла. Спасатели ликвидировали последствия происшествия.

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