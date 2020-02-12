В Волгодонске в лобовом столкновении на мосту пострадали два человека



В городе Волгодонске в ДТП на мосту пострадали два человека. Авария произошла 14 февраля.



По предварительным данным, водитель «Шкоды Октавиа» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Сузуки Витаро». В результате происшествия пострадали оба водителя. С различными травмами на скорой их доставили в БСМП Волгодонска.



Авария на мосту спровоцировала многокилометровую пробку. Не все троллейбусы смогли объехать столкнувшиеся автомобили.



На место ДТП прибыли пожарный. Из-за столкновения автомобилей произошёл разлив машинного масла. Спасатели ликвидировали последствия происшествия.