Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Население Ростовской области просят не трогать обломки после атаки беспилотников

Население Ростовской области просят не трогать обломки после атаки беспилотников
Жителей Ростовской области просят не приближаться к обломкам беспилотников и не прикасаться к ним. Такой призыв опубликовал глава региона на своей странице в соцсетях после ночной атаки БПЛА.

— Настоятельная просьба ко всем, кто находит обломки упавших БПЛА, любые незнакомые предметы, осколки, — не приближаться к месту опасных находок, — обратился к населению губернатор Василий Голубев. — Тем более, не трогать их и незамедлительно сообщать о них в службу 112 либо в правоохранительные органы.

Напомним, 5 июля около 03:00 недалеко от Ростова сбили 10 беспилотных объектов. После падения сбитых целей начались ландшафтные пожары — на Левом берегу донской столицы и в Азовском районе. Второй до сих пор тушат. На месте работают больше двух десятков спасателей.
Фото для иллюстрации: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.