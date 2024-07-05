Население Ростовской области просят не трогать обломки после атаки беспилотников
Жителей Ростовской области просят не приближаться к обломкам беспилотников и не прикасаться к ним. Такой призыв опубликовал глава региона на своей странице в соцсетях после ночной атаки БПЛА.
— Настоятельная просьба ко всем, кто находит обломки упавших БПЛА, любые незнакомые предметы, осколки, — не приближаться к месту опасных находок, — обратился к населению губернатор Василий Голубев. — Тем более, не трогать их и незамедлительно сообщать о них в службу 112 либо в правоохранительные органы.
Напомним, 5 июля около 03:00 недалеко от Ростова сбили 10 беспилотных объектов. После падения сбитых целей начались ландшафтные пожары — на Левом берегу донской столицы и в Азовском районе. Второй до сих пор тушат. На месте работают больше двух десятков спасателей.