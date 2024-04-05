Фото для иллюстрации Дондей

В Морозовске Ростовской области нашли мертвую собаку после массированной атаки беспилотников. Животное могло погибнуть в результате атаки беспилотников в Ростовской области 5 апреля.Около 00:30 в центре города и рядом с ним раздались десятки мощных взрывов. В результате в одном из домов на улице Мухоперца была найдена мертвая собака. Это подтвердил заместитель главы администрации по ЖКХ и градостроительству Морозовского района Сергей Чмира.- В ходе проверки улиц города на территории одного из частных домов было обнаружено мертвое животное. - Видимых ран не было, поэтому животное могло умереть от страха во время сильных взрывов.Скорее всего, во время сильного грохота хозяева спрятались в убежище, но забрать собаку не удалось.Как отметил Сергей Чмира, тела других животных не были найдены.Кроме того, по сообщению губернатора Ростовской области, в ночь на 5 апреля выпущено 40 беспилотных летательных аппаратов, пострадавших в результате атак БПЛА нет. Нанесен ущерб жилым домам. В некоторых выбиты окна.