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В Гуково нашли тело мужчины в подвале

В Гуково нашли тело мужчины в подвале

В Гуково Ростовской области нашли тело мужчины в подвале. Труп обнаружили местные жители 19 мая в поселке шахты «Первогуковской».

По информации портала DonDay.ru, в тот день жители дома № 97 на улице Карла Маркса решили спуститься в подвал. Войдя вовнутрь, они увидели бездыханное тело мужчины. Испугавшись, на помощь они вызвали медиков. Врачи констатировали смерть гуковчанина.

На место происшествия прибыли правоохранители. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.
Фото: Гугл Карты
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