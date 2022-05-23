В Гуково нашли тело мужчины в подвале
В Гуково Ростовской области нашли тело мужчины в подвале. Труп обнаружили местные жители 19 мая в поселке шахты «Первогуковской».
По информации портала DonDay.ru, в тот день жители дома № 97 на улице Карла Маркса решили спуститься в подвал. Войдя вовнутрь, они увидели бездыханное тело мужчины. Испугавшись, на помощь они вызвали медиков. Врачи констатировали смерть гуковчанина.
На место происшествия прибыли правоохранители. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.