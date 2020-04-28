В подвале многоэтажки в Ростовской области нашли труп

В Ростовской области обнаружили труп мужчины. Тело нашли в подвале дома № 1-а на улице Индустриальной в Батайске.Страшную находку местные жители сделали 28 апреля. Обнаружив тело с сильными гнилостными изменениями, они вызвали полицию. После проверки удалось выяснить личность умершего — им оказался 51-летний Иван С. Известно, что он вёл бродяжнический образ жизни.В ходе осмотра было установлено, что в отношении мужчины никаких противоправных действий не совершалось.