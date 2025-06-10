В жестком ДТП с двумя легковушками в Ростовской области пострадал 39-летний водитель

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области в результате серьезной автомобильной аварии с участием двух легковых машин пострадал 39-летний водитель. Инцидент произошел утром 10 июня в городе Шахты.По предварительным данным, на перекрестке улиц Шишкина и Смидовича 43-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "ВАЗ-219010", выполнял маневр поворота налево. В этот момент по дороге ехал 39-летний водитель, управлявший аналогичной моделью "ВАЗ-219010". В результате произошло столкновение между двумя транспортными средствами.По информации, предоставленной областным управлением ГИБДД Ростовской области, в данном дорожно-транспортном происшествии травмы получил 39-летний водитель. Он был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи в связи с полученными повреждениями.