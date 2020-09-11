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В ДТП под Ростовом погиб 84-летний водитель иномарки

В ДТП под Ростовом погиб 84-летний водитель иномарки
В Шахтах утром 14 сентября произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, авария случилась на улице Хабарова, недалеко от дома № 25а. Водитель «Рено Логана», 84-летний мужчина, разворачивался, не убедившись в безопасности манёвра. В это время в него влетела «ГАЗель», которая двигалась в попутном направлении.
- В результате ДТП водитель иномарки получил травмы несовместимые с жизнью, - отметили в ведомстве.

Ещё один участник аварии пострадал и был госпитализирован.

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