В ДТП под Ростовом погиб 84-летний водитель иномарки

В Шахтах утром 14 сентября произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.По предварительным данным, авария случилась на улице Хабарова, недалеко от дома № 25а. Водитель «Рено Логана», 84-летний мужчина, разворачивался, не убедившись в безопасности манёвра. В это время в него влетела «ГАЗель», которая двигалась в попутном направлении.Ещё один участник аварии пострадал и был госпитализирован.