В Ростовской области в ДТП пострадал 59-летний мужчина

В Ростовской области 59-летний мужчина пострадал в ДТП с участием двух иномарок. Авария случилась вечером 25 августа в Волгодонске.По данным отдела УГИБДД по Ростовской области, водитель на автомобиле «Рено Логан» ехал по улице Строителей. В пути он не предоставил преимущество в движении и врезался в «Тойота Марк-Х», за рулем которой был 29-летний водитель. От удара «Рено Логан» отбросило столб.- В результате аварии водитель «Рено Логан» получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в ведомстве. - По факту ДТП проводится проверка.