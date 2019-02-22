В Ростове хулиганы избили 40-летнего мужчину



В Ростове-на-Дону хулиганы избили 40-летнего мужчину. Нападение произошло 24 февраля около 12 часов на улице Оганова, сообщает DonDay.ru.



По данным издания, местный житель Микаэл Д. начал ссориться с компанией мужчин. Однако конфликт не ограничился словесной перепалкой и вскоре перерос в потасовку. Неизвестные напали на оппонента и начали избивать его ногами. Через некоторое время они скрылись с места преступления.



Пострадавший сам обратился к врачам. У него диагностировали черепно-мозговую травму, кровоподтеки лица и сотрясение мозга. Однако мужчина получил помощь на месте и отказался от госпитализации.