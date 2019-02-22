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В Ростове хулиганы избили 40-летнего мужчину

В Ростове хулиганы избили 40-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону хулиганы избили 40-летнего мужчину. Нападение произошло 24 февраля около 12 часов на улице Оганова, сообщает DonDay.ru.

По данным издания, местный житель Микаэл Д. начал ссориться с компанией мужчин. Однако конфликт не ограничился словесной перепалкой и вскоре перерос в потасовку. Неизвестные напали на оппонента и начали избивать его ногами. Через некоторое время они скрылись с места преступления.

Пострадавший сам обратился к врачам. У него диагностировали черепно-мозговую травму, кровоподтеки лица и сотрясение мозга. Однако мужчина получил помощь на месте и отказался от госпитализации.

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