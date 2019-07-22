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Неизвестные жестоко избили 32-летнего мужчину в Ростове

Неизвестные жестоко избили 32-летнего мужчину в Ростове
В донской столице 32-летнего мужчину жестоко избили на улице. Происшествие случилось под утро 23 июля, сообщает информационный портал DonDay.ru.

Как стало известно, происшествие произошло на улице Цветочной. Внезапно посреди улицы у мужчины завязалась перепалка с неизвестными людьми. Негодяи напали на несчастного ростовчанина и сильно избили его, после чего скрылись с места ЧП. Ростовчанин стал терять сознание.

Прибывшие медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные гематомы правой части головы.

Пострадавшего доставили в больницу.

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