Неизвестные жестоко избили 32-летнего мужчину в Ростове



В донской столице 32-летнего мужчину жестоко избили на улице. Происшествие случилось под утро 23 июля, сообщает информационный портал DonDay.ru.



Как стало известно, происшествие произошло на улице Цветочной. Внезапно посреди улицы у мужчины завязалась перепалка с неизвестными людьми. Негодяи напали на несчастного ростовчанина и сильно избили его, после чего скрылись с места ЧП. Ростовчанин стал терять сознание.



Прибывшие медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные гематомы правой части головы.



Пострадавшего доставили в больницу.