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В донской столице неизвестные избили на улице 31-летнего мужчину

В донской столице неизвестные избили на улице 31-летнего мужчину
В донской столице неизвестные избили на улице 31-летнего мужчину. Инцидент случился 19 марта. Об этом сообщает DonDay.ru.

В Ворошиловском районе на Александра М. напали неизвестные. Злоумышленники повалили его на землю и стали избивать. Хулиганы несколько раз ударили ростовчанина по голове и телу, а затем ушли.

После потасовки Александр вернулся к себе домой. Там ему стало хуже, мужчина вызвал себе «скорую». Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшего множественные ушибы, ссадины на затылке и черепно-мозговую травму. Врачи оказали ему первую помощь, а затем доставили ростовчанина в БСМП.

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