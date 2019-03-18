В донской столице неизвестные избили на улице 31-летнего мужчину



В донской столице неизвестные избили на улице 31-летнего мужчину. Инцидент случился 19 марта. Об этом сообщает DonDay.ru.



В Ворошиловском районе на Александра М. напали неизвестные. Злоумышленники повалили его на землю и стали избивать. Хулиганы несколько раз ударили ростовчанина по голове и телу, а затем ушли.



После потасовки Александр вернулся к себе домой. Там ему стало хуже, мужчина вызвал себе «скорую». Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшего множественные ушибы, ссадины на затылке и черепно-мозговую травму. Врачи оказали ему первую помощь, а затем доставили ростовчанина в БСМП.