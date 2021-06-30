Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В донском регионе двух жителей спасли из горящего дома

В донском регионе двух жителей спасли из горящего дома

В Неклиновском районе Ростовской области сгорел частный дом. Происшествие случилось 1 июля около 12:00 в селе Николаевка.

Дачники садоводческого товарищества «Альбатрос» заметили клубы дыма со стороны улицы Грушевской. Испугавшись, они вызвали на помощь пожарных. Горел дом № 187. Пламя стремительно распространялось и охватило шесть квадратов. Спасатели вошли в горящее здание и помогли выбраться из него двум людям. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для ликвидации огня привлекали девять человек личного состава и две единицы техники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.