В донском регионе двух жителей спасли из горящего дома

В Неклиновском районе Ростовской области сгорел частный дом. Происшествие случилось 1 июля около 12:00 в селе Николаевка.Дачники садоводческого товарищества «Альбатрос» заметили клубы дыма со стороны улицы Грушевской. Испугавшись, они вызвали на помощь пожарных. Горел дом № 187. Пламя стремительно распространялось и охватило шесть квадратов. Спасатели вошли в горящее здание и помогли выбраться из него двум людям. К счастью, обошлось без пострадавших.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для ликвидации огня привлекали девять человек личного состава и две единицы техники.