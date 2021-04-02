В Ростовской области сгорел частный дом: двое погибли

В Ростовской области сгорел частный дом. В результате пожара погибли 62-летний и 31-летний мужчины.Возгорание произошло 4 апреля примерно 01:30 в хуторе Лобачев Обливского района. Горел один из частных домов на улице Чирской. Так как происшествие случилось ночью, все жители поселка спали, поэтому не чувствовали запах дыма, разносящийся на несколько километров.Пламя распространилось на площади 90 квадратных метров. На вызов сразу же приехали пожарные, которые тушили огонь около десяти минут. Но как только спасатели вошли в здание, то обнаружили тела двух мужчин. Их передали в морг. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.- Для ликвидации пожара привлекались восемь человек личного состава и три единицы техники- сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.