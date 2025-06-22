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Бесплотную опасность объявили в Ростовской области

Бесплотную опасность объявили в Ростовской области
Бесплотную опасность объявили в Ростовской области. Уведомление от ГУ МЧС России пришло 22 июня около 18:00.

Жителям региона рекомендуют зайти в помещения и отойти от окон.
Фото: DonDay
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