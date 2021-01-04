В центре Ростова неизвестный устроил поножовщину в супермаркете

В одном из супермаркетов в центре Ростова неизвестный мужчина устроил поножовщину. Чрезвычайное происшествие случилось на проспекте Буденновском вечером 9 января. Информация об этом появилась в соцсетях.По предварительной информации, дебошир приставал к покупательницам и вызывающе себя вел. Двое сотрудников сделали ему замечание. Мужчина, разозлившись, достал нож и ранил продавцов. Затем он попытался свести счеты с жизнью. После ЧП другие сотрудники супермаркета вызвали бригаду скорой помощи и полицию. Всех пострадавших госпитализировали.Как уточнили в ГУ МВД по Ростовской области, нападавший задержан сотрудниками полиции.