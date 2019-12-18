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Ростовчанин зарезал сожительницу, а после пытался свести счеты с жизнью

Ростовчанин зарезал сожительницу, а после пытался свести счеты с жизнью
В донской столице мужчина зарезал свою сожительницу, а после пытался покончить с собой. Происшествие случилось 20 декабря в одной из квартир в Лунном переулке.

По предварительной информации, 29-летний мужчина находился под воздействием препаратов. Он поссорился со свой дамой сердца и убил ее. После расправы злоумышленник попытался наложить на себя руки. Ростовчанина спасли сотрудники МЧС.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - отметили в региональном СУ СК. – Проводится проверка.

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