Неизвестный устроил стрельбу в центре Ростова-на-Дону



Фото: Нетипичный Ростов



На одной из центральных улиц Ростова неизвестный устроил стрельбу. Происшествие случилось возле дома № 55 по улице Донской днём 7 августа.



По словам очевидцев, мужчина вышел на улицу с предметом, похожим на пистолет, и стал стрелять по мужчине и женщине, которые переходили дорогу. К счастью, пешеходы не пострадали.



Свидетели сразу вызвали правоохранителей. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт произошедшего.



- В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка, - добавили в ведомстве. – По данному факту проводится проверка.



По её результатам будет принято процессуальное решение.