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Неизвестный устроил стрельбу в центре Ростова-на-Дону

Неизвестный устроил стрельбу в центре Ростова-на-Дону
Фото: Нетипичный Ростов

На одной из центральных улиц Ростова неизвестный устроил стрельбу. Происшествие случилось возле дома № 55 по улице Донской днём 7 августа.

По словам очевидцев, мужчина вышел на улицу с предметом, похожим на пистолет, и стал стрелять по мужчине и женщине, которые переходили дорогу. К счастью, пешеходы не пострадали.

Свидетели сразу вызвали правоохранителей. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт произошедшего.

- В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка, - добавили в ведомстве. – По данному факту проводится проверка.

По её результатам будет принято процессуальное решение.

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