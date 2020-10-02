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В центре Ростова водитель скорой помощи врезался в иномарку

В центре Ростова водитель скорой помощи врезался в иномарку
В Ростове-на-Дону столкнулись машина скорой помощи и «Хендай Акцент». ДТП произошло на улице Большой Садовой, 106 утром 6 октября.

По предварительной информации, 47-летний водитель «скорой» двигался на запрещающий сигнал светофора. В это время 32-летний водитель «Хендай Акцент» ехал на зеленый свет. Несмотря на включенные спецсигналы, столкновение произошло.

- В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту аварии проводится проверка.

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