В центре Ростова водитель скорой помощи врезался в иномарку
В Ростове-на-Дону столкнулись машина скорой помощи и «Хендай Акцент». ДТП произошло на улице Большой Садовой, 106 утром 6 октября.
По предварительной информации, 47-летний водитель «скорой» двигался на запрещающий сигнал светофора. В это время 32-летний водитель «Хендай Акцент» ехал на зеленый свет. Несмотря на включенные спецсигналы, столкновение произошло.
- В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По факту аварии проводится проверка.