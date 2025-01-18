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В Батайске Ростовской области произошло смертельное ДТП. Происшествие случилось 18 января в переулке Боженко.Предварительно, около 10:30 произошло столкновения "Хендай Акцента" с легковушкой. От силы удара иномарку отбросило на тротуар. К счастью, по пешеходной части никто не проходил. Водителю "Акцента" повезло меньше всего - мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. На место также же прибыли сотрудники полиции.Подробности ДТП по не сообщаются. Региональная госавтоинспекция оперативных комментариев не предоставила.