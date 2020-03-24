На перекрёстке в Батайске столкнулись три легковушки



В Батайске произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Авария случилась 27 марта на улице Ленина.



По предварительным данным, 54-летний водитель «Лады Весты», двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу «Хендай Крета». В результате произошло столкновение. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в «ВАЗ-2110».

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – 26-летний водитель ВАЗа обратился в больницу, где ему оказали разовую медицинскую помощь.



