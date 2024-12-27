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В Батайске на большой площади произошел пожар на станции техобслуживания

В Батайске на большой площади произошел пожар на станции техобслуживания
В Батайске Ростовской области случился крупный пожар. ЧП произошло рано утром 27 декабря на станции техобслуживания.

Пожар начался около 6 утра в помещении по улице Комсомольская, 127. На место происшествия вызвали пожарных. К приезду спасателей пламя распространилось на площади 300 квадратных метров. Пожар тушили 12 человек на трех единицах техники. Только спустя два с половиной часа со стихией удалось справиться.

По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, в пожаре никто не пострадал. Причина возгорания на такой большой площади пока неизвестна.
Фото: дондей
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