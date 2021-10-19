В Азовском районе мужчина погиб во время пожара в многоквартирном доме

В Азовском районе 59-летний мужчина погиб во время пожара. ЧП случилось в поселке Солнечном утром 21 октября.Многоквартирный дом в переулке Зеленом загорелся около 9 часов. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Вероятно, хозяин квартиры курил в постели и в какой-то момент уснул. Непотушенная сигарета упала, и начался пожар. Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных.- На место направили семерых спасателей на двух пожарных машинах, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К приезду огнеборцев пламя охватило всего несколько квадратных метров. Его потушили практически за 15 минут. Однако этого времени хватило, чтобы 59-летний хозяин жилья надышался дымом. Прибывшие медики и полиция констатировали его смерть.