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В Ростовской области 60-летний мужчина пострадал во время пожара

В Ростовской области 60-летний мужчина пострадал во время пожара
В Ростовской области мужчина пострадал при пожаре в собственном доме. Происшествие случилось утром 8 января в селе Крым Мясниковского района.

По предварительной информации, частный дом загорелся около 4 часов. Соседи, увидев валившие клубы дыма, сразу же вызвали спасателей. Пока бригада пожарных ехала на место, пламя охватило территорию площадью в несколько десятков «квадратов».

На пожар направили пять огнеборцев и две единицы спецтехники. Разбушевавшееся пламя удалось потушить спустя час.

- Во время пожара 60-летний мужчина получил ожоги рук, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания.

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