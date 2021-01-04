В Ростовской области 60-летний мужчина пострадал во время пожара

В Ростовской области мужчина пострадал при пожаре в собственном доме. Происшествие случилось утром 8 января в селе Крым Мясниковского района.По предварительной информации, частный дом загорелся около 4 часов. Соседи, увидев валившие клубы дыма, сразу же вызвали спасателей. Пока бригада пожарных ехала на место, пламя охватило территорию площадью в несколько десятков «квадратов».На пожар направили пять огнеборцев и две единицы спецтехники. Разбушевавшееся пламя удалось потушить спустя час.- Во время пожара 60-летний мужчина получил ожоги рук, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания.