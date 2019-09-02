В Азовском районе при пожаре в дачном доме погиб 54-летний мужчина



В Ростовской области при пожаре в доме погиб 54-летний мужчина. Возгорание произошло в Азовском районе 4 сентября.



ЧП случилось на территории дачного товарищества «Ягодка». Пожарных вызвали очевидцы, которые заметили дым. На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 50 квадратных метров.



Полностью возгорание было ликвидировано только через четыре часа, сообщает DonDay Азов. Во время тушения в доме было обнаружено тело 54-летнего мужчины.



По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.