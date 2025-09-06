Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Ландшафтный пожар произошел в Аксайском районе

Ландшафтный пожар произошел в Аксайском районе
В Аксайском районе Ростовской области 6 сентября неподалеку от хутора Нижнеподпольного произошло загорание сухой растительности.

Очевидцами пожара стали местные жители, которые сообщили о происшествии в пожарную службу. Дым от возгорания был виден из окрестных поселений.

Для ликвидации возгорания на место были направлены 16 спасателей и четыре единицы специальной техники.

"Огонь охватил территорию площадью 500 квадратных метров," - сообщили в региональном управлении МЧС. В настоящее время пожар локализован.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.