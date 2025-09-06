Ландшафтный пожар произошел в Аксайском районе

Фото: Соцсети

В Аксайском районе Ростовской области 6 сентября неподалеку от хутора Нижнеподпольного произошло загорание сухой растительности.Очевидцами пожара стали местные жители, которые сообщили о происшествии в пожарную службу. Дым от возгорания был виден из окрестных поселений.Для ликвидации возгорания на место были направлены 16 спасателей и четыре единицы специальной техники."Огонь охватил территорию площадью 500 квадратных метров," - сообщили в региональном управлении МЧС. В настоящее время пожар локализован.