Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области утром 22 ноября объявили режим беспилотной опасности

В Ростовской области утром 22 ноября объявили режим беспилотной опасности
В Ростовской области утром 22 ноября объявили режим беспилотной опасности. Уведомление от РСЧС пришло примерно в 10:30.

Жителям региона дали рекомендации покинуть открытые участки улиц и отойти подальше от окон.

Напомним, что ночью 22 ноября летательные аппараты были сбиты в шести районах Ростовской области. А точнее - в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.

В результате атаки дронов в Миллерово повреждения получило административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозпостройка и гараж на подворье. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.