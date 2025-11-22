Фото: РСЧС

В Ростовской области утром 22 ноября объявили режим беспилотной опасности. Уведомление от РСЧС пришло примерно в 10:30.Жителям региона дали рекомендации покинуть открытые участки улиц и отойти подальше от окон.Напомним, что ночью 22 ноября летательные аппараты были сбиты в шести районах Ростовской области. А точнее - в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.В результате атаки дронов в Миллерово повреждения получило административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозпостройка и гараж на подворье. К счастью, в происшествии никто не пострадал.