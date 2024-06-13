По факту двойного убийства в Волгодонском районе возбудили дело

Фото: Rostov.ru

В Волгодонском районе по факту двойного убийства возбудили уголовное дело. В СУ СК по Ростовской области сообщили, что назначены судебные экспертизы.Жуткая трагедия случилась 11 июня в хуторе Степном. В тот день 75-летний мужчина нагрянул к соседке из-за собаки. Пес забежал к нему во двор. В ходе беседы между ними завязался серьезный конфликт. Мужчина достал ружье и выстрелил в 67-летнюю соседку, а также в ее 42-летнюю дочь. От полученных ранений они скончались на месте.В момент убийства в соседней комнате была 13-летняя девочка. Услышав крики и стрельбу, она успела убежать. Девочка спряталась у соседей.После случившегося мужчина пришел домой и покончил с собой. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».