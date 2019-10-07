Три человека пострадали в столкновении фургона и легковушки на трассе Ростов-Таганрог



В ДТП на трассе Ростов-Таганрог пострадали три человека. Авария произошла около 11 часов 9 октября в Мясниковском районе.



По автодороге ехал 22-летний водитель «Форда Транзит», занимающийся доставкой продуктов. Предварительно, он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный «Хонда Аккорд» под управлением 41-летнего мужчины. Удар был довольно сильный, «Форд» отлетел в сторону и перевернулся, оказавшись на боку. У легковушки буквально оторвало заднюю часть.



-За медицинской помощью обратились оба водители, а также пассажир автомобиля «Хонда», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Информация о происшествии уточняется.