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Три человека пострадали в столкновении фургона и легковушки на трассе Ростов-Таганрог

Три человека пострадали в столкновении фургона и легковушки на трассе Ростов-Таганрог
В ДТП на трассе Ростов-Таганрог пострадали три человека. Авария произошла около 11 часов 9 октября в Мясниковском районе.

По автодороге ехал 22-летний водитель «Форда Транзит», занимающийся доставкой продуктов. Предварительно, он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный «Хонда Аккорд» под управлением 41-летнего мужчины. Удар был довольно сильный, «Форд» отлетел в сторону и перевернулся, оказавшись на боку. У легковушки буквально оторвало заднюю часть.

-За медицинской помощью обратились оба водители, а также пассажир автомобиля «Хонда», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Информация о происшествии уточняется.

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