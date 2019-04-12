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Три человека пострадали при столкновении двух ВАЗов в Ростовской области

Три человека пострадали при столкновении двух ВАЗов в Ростовской области
В Каменском районе Ростовской области при столкновении двух авто пострадали три человека. ДТП случилось в хуторе Красновка 15 апреля около 9:30. На дороге столкнулись два «ВАЗа-21115». В одном автомобиле водитель и пассажир оказались заблокированы в салоне.

- Спасатели с помощью гидравлического инструмента достали людей из машины и передали их медикам, - сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе.

Водитель второй «пятнашки» также пострадал и был доставлен в больницу.
Три человека пострадали при столкновении двух ВАЗов в Ростовской области

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