Три человека пострадали при столкновении двух легковушек в Таганроге



В Таганроге при столкновении ВАЗа и «Опеля» пострадали три человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 26 мая, около 2 часов. Машины врезались друг в друга на Муриупольском шоссе.



По предварительным данным, 35-летний водитель «Опеля» не уступил дорогу «ВАЗ-2115». Отечественным авто управлял 25-летний молодой человек. В итоге машины столкнулись.



- В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Также травмы получили его 18-летний и 24-летний пассажиры.



Сотрудники скорой помощи доставили их в больницу.

