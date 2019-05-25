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Три человека пострадали при столкновении двух легковушек в Таганроге

Три человека пострадали при столкновении двух легковушек в Таганроге
В Таганроге при столкновении ВАЗа и «Опеля» пострадали три человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 26 мая, около 2 часов. Машины врезались друг в друга на Муриупольском шоссе.

По предварительным данным, 35-летний водитель «Опеля» не уступил дорогу «ВАЗ-2115». Отечественным авто управлял 25-летний молодой человек. В итоге машины столкнулись.

- В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Также травмы получили его 18-летний и 24-летний пассажиры.

Сотрудники скорой помощи доставили их в больницу.
Три человека пострадали при столкновении двух легковушек в Таганроге

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