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На трассе Ростов — Ставрополь при столкновении двух грузовиков пострадал водитель

На трассе Ростов — Ставрополь при столкновении двух грузовиков пострадал водитель
Один человек пострадал при ДТП с участием грузовиков на трассе Ростов — Ставрополь. Происшествие случилось в Песчанокопском районе донского региона. Сообщение об аварии поступило около 23 часов 3 октября.

На 134-м километре автодороги столкнулись два КамАЗа. На место приехали трое сотрудников Песчанокопского поисково-спасательного отряда. Водитель одного из грузовиков оказался зажат в кабине. Его пришлось доставать с помощью гидравлического инструмента. Спасатели вытащили его и передали сотрудникам скорой помощи.

Как рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе, второй автомобилист от медицинской помощи отказался.

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