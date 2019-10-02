На трассе Ростов — Ставрополь при столкновении двух грузовиков пострадал водитель



Один человек пострадал при ДТП с участием грузовиков на трассе Ростов — Ставрополь. Происшествие случилось в Песчанокопском районе донского региона. Сообщение об аварии поступило около 23 часов 3 октября.



На 134-м километре автодороги столкнулись два КамАЗа. На место приехали трое сотрудников Песчанокопского поисково-спасательного отряда. Водитель одного из грузовиков оказался зажат в кабине. Его пришлось доставать с помощью гидравлического инструмента. Спасатели вытащили его и передали сотрудникам скорой помощи.



Как рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе, второй автомобилист от медицинской помощи отказался.

