В столкновении микроавтобусов в Ростовской области пострадали два человека



В Аксайском районе Ростовской области в результате столкновения микроавтобусов пострадали двое. ДТП случилось около 8 часов 10 апреля в посёлке Верхнетемерницком.



Как сообщили в пресс-службе областной поисково-спасательной службы, на дороге столкнулись «ГАЗ 2705» и «Пежо Боксер». Водитель отечественного авто не смог самостоятельно выбраться из машины, так как дверь заблокировало. Для ликвидации последствий аварии привлекались пять спасателей.



Они вскрыли салон авто и достали пострадавшего водителя. Затем мужчина был передан медикам. Владелец иномарки от госпитализации отказался.

