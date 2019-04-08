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В столкновении микроавтобусов в Ростовской области пострадали два человека

В столкновении микроавтобусов в Ростовской области пострадали два человека
В Аксайском районе Ростовской области в результате столкновения микроавтобусов пострадали двое. ДТП случилось около 8 часов 10 апреля в посёлке Верхнетемерницком.

Как сообщили в пресс-службе областной поисково-спасательной службы, на дороге столкнулись «ГАЗ 2705» и «Пежо Боксер». Водитель отечественного авто не смог самостоятельно выбраться из машины, так как дверь заблокировало. Для ликвидации последствий аварии привлекались пять спасателей.

Они вскрыли салон авто и достали пострадавшего водителя. Затем мужчина был передан медикам. Владелец иномарки от госпитализации отказался.
В столкновении микроавтобусов в Ростовской области пострадали два человека

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