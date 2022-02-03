Три человека едва не погибли при пожаре в ростовской квартире

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове во время пожара в квартире едва не погибли три человека. ЧП случилось на 15-м этаже дома № 83 на улице Турмалиновской днем 5 февраля.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, около 14 часов загорелись вещи. Огонь быстро распространялся по комнате, охватывая все большую площадь. Жильцы пытались потушить пламя самостоятельно, но не смогли. Тогда они выбежали на балкон и вызвали спасателей.На место направили 30 человек на 10 спецмашинах. Они эвакуировали 12 человек из соседних квартир и сняли с балкона горящей квартиры трех человек. В ведомстве уточнили, что ЧП обошлось без пострадавших.