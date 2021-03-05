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Четыре человека едва не погибли в крупном пожаре в Ростове

Четыре человека едва не погибли в крупном пожаре в Ростове
Четырех человек спасли при тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось ночью 9 марта в садовом товариществе «Садовод-любитель» на улице 2-й Фигурной.

Хозяева дома уже спали, когда произошел пожар. Загорелись личные вещи, огонь быстро перебросился на стены и мебель. За считанные минуты пламя охватило почти всю площадь дома - 60 квадратных метров. Своими силами было не справиться, поэтому на место вызвали спасателей.

Пожарные вывели из дома четырех человек и потушили огонь. К счастью, никто из людей не пострадал. А вот жилище ростовчан превратилось в пепелище. Теперь им предстоит долгое восстановление дома или покупка нового.

Как уточнили в МЧС Ростовской области, причиной ЧП стало несоблюдение правил эксплуатации печи на твердом топливе.

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