В Каменске при пожаре в квартире погибли два человека

Фото: газета «Новость».

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области два человека погибли во время пожара. Трагедия случилась вечером 16 декабря в микрорайоне 60 лет Октября, 6.Возгорание началось около 20:30. Соседи почувствовали запах гари и вышли на лестничную площадку. Из одной из квартир валил черный едкий дым. Очевидцы вызвали спасателей и выбежали на улицу.К приезду пожарных пламя распространилось на несколько квадратных метров. Огнеборцы быстро потушили возгорание и стали проверять комнаты. В одной из них они обнаружили тела двух жильцов. Это мужчина в возрасте около 50 лет и 80-летняя женщина. Вероятно, они надышались дымом и не смогли выбраться из горящей квартиры.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, специалисты выясняют причину пожара.