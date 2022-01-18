В Ростове два человека едва не погибли при пожаре

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В Ростове два человека чудом остались целы во время пожара. ЧП случилось ранним утром 20 января на улице Киргизской, 9.Одна из квартир в пятиэтажном доме загорелась около 4 часов. Люди проснулись от запаха гари. Увидев огонь, они тут же вызвали спасателей и выбежали из квартиры.- На место направили 15 человек на шести спецмашинах, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания составляла около 10 квадратных метров. Потушить огонь удалось спустя полчаса. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.