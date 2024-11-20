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Торговый центр «Астор» в Ростове-на-Дону срочно эвакуировали 20 ноября

Торговый центр «Астор» в Ростове-на-Дону срочно эвакуировали 20 ноября
В Ростове-на-Дону 20 ноября произошла экстренная эвакуация в торговом центре «Астор». Около 13:30 посетителей центра попросили срочно покинуть здание.

ТЦ «Астор» находится на пересечении проспекта Буденновского и улицы Максима Горького. Как сообщили очевидцы, в здании включилось оповещение о срочной эвакуации. Сотрудники центра и посетители вышли через эвакуационные пути.

На улице уже ждали пожарные машины и полиция.

- Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было, - сообщили в ГУ МВД по региону.
Фото: ростов.ру
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