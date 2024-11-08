В Ростовской области в страшном ДТП погибла 18-летняя девушка

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В Ростовской области в результате страшного ДТП погибла 18-летняя девушка.Авария произошла 5 ноября на трассе Ростов - Волгодонск. Водитель за рулем «Митсубиси» ехал в сторону Волгодонска. 54-летний мужчина уснул за рулем и выехал на встречную полосу. На большой скорости автомобиль врезался в «Рено Логан». От удара машины съехали в кювет.В результате страшного ДТП погибла 18-летняя пассажирка «Рено Логана», а 38-летняя водитель этого автомобиля получила серьезные травмы.В данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.