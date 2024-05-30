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В Ростовской области 26-летняя девушка вышла из машины и попала в ДТП

В Ростовской области 26-летняя девушка вышла из машины и попала в ДТП
В Ростовской области под колеса автомобиля попала 26-летняя девушка, которая вышла из своего авто из-за поломки. Авария случилась 30 мая в городе Волгодонске на улице Прибрежной в районе дома №8.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, у водителя «ВАЗ-21102» посреди улицы сломался автомобиль. Ей пришлось выйти из машины, чтобы разобраться с поломкой.

Помочь с поломкой остановился водитель «Фольксваген Поло» и припарковался сзади. В этот момент по дороге ехал 68-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21103», который врезался в автомобиль девушки.

После столкновения машину отбросило в сторону и он сбил 26-летнюю девушку с ног. От силы удара «ВАЗ-21102» покатился и протаранил «Фольксваген».

Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, девушку отвезли в больницу с травмами.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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